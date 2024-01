Soirée rock et swing Salle Gascogne Colomiers, 3 février 2024, Colomiers.

Soirée rock et swing, organisée par la section Colomiers danse club du Club Loisirs Léo Lagrange, avec l’orchestre ELECTROCHOC groupe toulousain de rock’n roll formé de 5 musiciens.

La soirée sera ponctuée d’animations et de démonstrations proposées par les professeurs des clubs de Colomiers et de Cornebarrieu.

Tarifs : 12€

06 79 34 46 11

colomiersdanse@live.fr

20h00

