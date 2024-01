Métro Ligne C / Réunion publique Salle Gascogne Colomiers, mercredi 24 janvier 2024.

Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie ont le plaisir de vous inviter à la réunion publique d’informations sur l’avancement du chantier de la Ligne C le mercredi 24 janvier à 18h30 au Pavillon blanc Henri-Molina.

En présence des équipes techniques de Tisséo et de Toulouse Métropole

Inscription conseillée : https://urlz.fr/pkXz ou direction.com@tisseo-ingenierie.fr

18h30

Détails sur le lieu: Salle Gascogne

Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

