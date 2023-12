Grand bal trad’ Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Grand bal trad’ Salle Gascogne Colomiers, 20 janvier 2024 20:00, Colomiers. Grand bal trad’ Samedi 20 janvier 2024, 21h00 Salle Gascogne Un grand bal avec le groupe Très de Garona (Robert Matta, Didier Oliver & Emmanuel Pariselle). En deuxième partie, carte blanche à Michael Bourry pour la sortie de son nouveau CD, et de nombreux invités (Pierre Rouch, François Thibaud, Cécilia Simonet, David et Margaux Zubeldia….) Stages de diato, violon, danse sur le week-end Téléchargez le programme Renseignements : 07 82 12 96 42

Entrées 12€ 10€

Horaires 21h

Salle Gascogne
Allée du Rouergue, 31770 Colomiers

Toutes les infos sur www.arpalhands.org

