Braderie Automne – Hiver Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Braderie Automne – Hiver Salle Gascogne Colomiers, 6 octobre 2023, Colomiers. Braderie Automne – Hiver 6 – 8 octobre Salle Gascogne Trois pour trouver tout ce dont vous avez besoin : vêtements, chaussures, accessoires homme, femme, enfant ainsi que des articles de puériculture. *Le retrait des kits sera organisé *: à la Maison Citoyenne Saint Exupéry Le 20 septembre de 9h30 à 18h30

Le 21 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. *la vente est organisée aux dates suivantes : * Le 6 octobre de 9h30 à 20h00

Le 7 octobre de 9h30 à 19h00

Le 8 octobre de 10h00 à 18h0 Horaires Variables Détails sur le lieu: Salle Gascogne Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/0/6/csm_recto_496ad62b0d.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T18:00:00+02:00

2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Gascogne Adresse Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Salle Gascogne Colomiers

Salle Gascogne Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/