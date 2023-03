Concert Ti-Tat Jazz band Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Concert Ti-Tat Jazz band Salle Gascogne, 8 avril 2023, Colomiers. Concert Ti-Tat Jazz band Samedi 8 avril, 20h00 Salle Gascogne Concert Jazz Parmi les moments forts du Ti-tat Band, il en est un que nous avons voulu transformer en rendez-vous annuel et que nous organisons au profit d’associations caritatives. L’année 2023 sera celle de la sixième édition du concert « Autour de… ». Nous invitons à cette occasion des groupes à se produire sur scène, nous permettant ainsi de diffuser auprès d’un large public amateur la vaste palette de la musique jazz. Avec le concours de nos invités, le soutien logistique de la mairie de Colomiers, l’appui du conservatoire et sous la direction artistique d’Éric Slinn, nous avons l’immense plaisir de vous inviter à nous retrouver Pour agrémenter votre soirée mais également pour compléter leurs bénéfices, les bénévoles des Restos bébé se feront un plaisir de satisfaire vos petites faims et (ou) grandes soifs avec leur stand buvette et petite restauration. Pour en savoir plus, visitez sur le blog du Ti-Tat Band

** Acheter vos places**

