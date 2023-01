Braderie printemps – été Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Braderie printemps – été Salle Gascogne, 27 mars 2023, Colomiers. Braderie printemps – été 27 mars – 2 avril Salle Gascogne ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/5/csm_csm_Brad_eco_60bb4acfa9_9e3b699297.jpg) Participez à la braderie printemps /été organisée par l’association Brad’€co: Vente de vêteme Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/5/csm_csm_Brad_eco_60bb4acfa9_9e3b699297.jpg »}, {« link »: « mailto:brad.eco31@gmail.com »}] Participez à la braderie printemps /été organisée par l’association Brad’€co: Vente de vêtements, chaussures, sacs… Droit de dépôt = 10% du prix total des articles déposés Kit d’étiquetage à la Maison citoyenne Saint-Exupéry, 12 allée du Lauragais les 15 mars (9h30-18h) et 16 mars (9h-12h et 14h-17h), dans la limite des kits disponibles. Pièces à fournir : justificatif de domicile de – 3 mois et photocopie de la pièce d’identité recto-verso Dépôt du 28 au 30 mars salle Gascogne (RV fixé lors du retrait du kit) Ouvert au public le 31 mars 9h30-20h, 1er avril 9h30-19h, 2 avril 10h-18h, salle Gascogne brad.eco31@gmail.com

