Soirée Latino Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Soirée Latino Salle Gascogne, 11 février 2023, Colomiers. Soirée Latino Samedi 11 février, 20h00 Salle Gascogne Soirée exceptionnelle avec l’orchestre CUBABAND ———————————————– Soirée exceptionnelle avec l’orchestre **CUBABAND** ([https://cubaband.fr/](https://cubaband.fr/)) dédi Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://cubaband.fr/ »}, {« link »: « mailto:Colomiersdanseclub1@gmail.com »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/e/6/csm_Soiree_Sabado_Latino_110223_V3_7fc2f326fc.jpg »}] Soirée exceptionnelle avec l’orchestre CUBABAND Soirée exceptionnelle avec l’orchestre CUBABAND (https://cubaband.fr/) dédiée aux Danses Latines : Bachata, Salsa, Kizomba ; Cha Cha cha, Rumba, Mambo, Cumbia, Samba

8 Artistes Piano – Basse – Congas – Bongos – Timbales – 2 cuivres – Chant feront le show ! La soirée sera ponctuée d’animations proposées par les professeurs de la section danse, avec notamment les incontournables danses en ligne Cumbia et Jérusalema. Démonstration d’un ballet de SON CUBAIN et de PASO DOBLE. Tarifs : 15€ pour les adhérents CLLL et 17€ pour les extérieurs

Inscriptions : 06 80 84 22 98 / Colomiersdanseclub1@gmail.com Horaires 20h00 Détails sur le lieu: Salle Gascogne

