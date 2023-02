Réunion d’information : rénovation énergétique en copropriété Salle Gascogne Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Réunion d’information : rénovation énergétique en copropriété Salle Gascogne, 8 février 2023, Colomiers. Réunion d’information : rénovation énergétique en copropriété Mercredi 8 février, 18h30 Salle Gascogne Dans le cadre du programme Rénovons Collectif, Toulouse Métropole propose une série d’événements permettant de vous donner les informations nécessaires pour se lancer dans un projet de rénovation éner Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://renov.toulouse-metropole.fr/agenda »}] Dans le cadre du programme Rénovons Collectif, Toulouse Métropole propose une série d’événements permettant de vous donner les informations nécessaires pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique de votre copropriété. Une réunion d’informations est prévue pour vous expliquer par où commencer, sur qui s’appuyer, quels dispositifs d’aides aller chercher… Organisateur : Mairie de Colomiers & Toulouse Métropole Rénov / Public : copropriétaires Date et lieu : mercredi 8 février 2023 à 18h30

Salle Gascogne, allée du Rouergue Infos Toulouse Métropole Renov’ : Agenda Horaires 18h30 Détails sur le lieu: Salle Gascogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T18:30:00+01:00

2023-02-08T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Gascogne Adresse Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Salle Gascogne Colomiers Departement Haute-Garonne

Salle Gascogne Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Réunion d’information : rénovation énergétique en copropriété Salle Gascogne 2023-02-08 was last modified: by Réunion d’information : rénovation énergétique en copropriété Salle Gascogne Salle Gascogne 8 février 2023 COLOMIERS Salle Gascogne Colomiers

Colomiers Haute-Garonne