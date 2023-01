Bouger pour sa santé Salle Garrigues Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Bouger pour sa santé Salle Garrigues, 7 avril 2023, Fronton. Bouger pour sa santé Vendredi 7 avril, 09h30 Salle Garrigues Séances de marches bâton en extérieur pour rester en forme Salle Garrigues 51 avenue Adrien Escudier 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Le CCAS de Fronton en partenariat avec l’Association Familiale interCantonale et l’association Siel Bleu vous propose des séances de marche baton pour vous maintenir en forme à tout âge.

