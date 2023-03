Ateliers équilibre Salle Garrigues Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Ateliers équilibre Salle Garrigues, 6 avril 2023, Fronton. Ateliers équilibre 6 avril – 29 juin, les jeudis Salle Garrigues Cotisation 25 €/mois Avec la Maison Sport Santé Respire, soyez actif, gardez la forme, améliorez votre équilibre, reprenez confiance en vous ! Salle Garrigues 51 avenue Adrien Escudier 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « maisonsportsanterespire@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771888623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T09:00:00+02:00 – 2023-04-06T10:00:00+02:00

2023-06-29T09:00:00+02:00 – 2023-06-29T10:00:00+02:00 activité physique équilibre MSS Nord Toulouse

