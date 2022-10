Concours expo peinture & sculpture 2022 : « Terres du Sud » – Les 15 et 16 octobre Salle Garossos Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

L’édition 2022 du concours de peinture et sculpture aura lieu du samedi 15 et dimanche 16 octobre, à la salle Garossos, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Salle Garossos 249 Rue du Riou, 31700 Beauzelle Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie Pour cette nouvelle édition, artistes professionnels ou amateurs sont invités à concourir en proposant des oeuvres sur le thème : » Terres du Sud « . Choix de la technique libre : huile, pastel, aquarelle, dessin… Faites places à votre créativité Tout public

Inscription 5€ par personne Dépôt des oeuvres mardi 11 octobre de 15h à 17h et mercredi

12 octobre de 17h30 à 19h30 à la salle Garossos. Remise du prix du public mercredi 9 novembre à 18h. Du 17 octobre au 9 novembre, découvrez l’ensemble des oeuvres de peinture exposées à la bibliothèque municipale, et votez pour votre préférée !

