Loto – Motoclub Val de Guyenne Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne, 26 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez participer au loto organisé par l’association le Motoclub Val de Guyenne. De nombreux lots sont à gagner..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the bingo organized by the Motoclub Val de Guyenne association. Lots of prizes to be won.

Participe en el bingo organizado por la asociación Motoclub Val de Guyenne. Muchos premios para ganar.

Nehmen Sie am Lotto teil, das vom Verein Motoclub Val de Guyenne organisiert wird. Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun