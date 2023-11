Marché de Noël d’Olemps salle G.Bru Olemps, 10 décembre 2023, Olemps.

Olemps,Aveyron

De nombreux exposants, restauration sur place, maquillage , photo avec le père Noël et spectacle !! Dr quoi passé une bonne journée.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

salle G.Bru

Olemps 12510 Aveyron Occitanie



Many exhibitors, food on the spot, face painting, photo with Santa Claus and show! Dr what to spend a good day

Muchos expositores, comida in situ, pintacaras, foto con Papá Noel y ¡espectáculo! Dr qué pasar un buen día

Viele Aussteller, Verpflegung vor Ort, Kinderschminken, Foto mit dem Weihnachtsmann und eine Show! Dr. was verbrachte einen guten Tag

