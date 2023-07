Atelier photographique » La Chatoire, portrait d’un quartier » salle Fuchsia Le Tampon Catégorie d’Évènement: Le Tampon Atelier photographique » La Chatoire, portrait d’un quartier » salle Fuchsia Le Tampon, 17 juillet 2023, Le Tampon. Atelier photographique » La Chatoire, portrait d’un quartier » 17 – 28 juillet salle Fuchsia entrée libre sur inscription, 10 places par session d’une semaine, être muni d’un appareil photo, ou GSM Atelier photographique : apprendre, les bases de la photographie, du cadrage, de la prise de vue… Poser son regard sur son quartier. développer une narration photographique pour une exposition collective en fin d ‘atelier.

La photo comme prétexte à la rencontre, à l’échange. salle Fuchsia le Tampon Le Tampon 97430 La Réunion 0692 68 62 99 http://www.associationeole.re/ [{« type »: « phone », « value »: « 0692686299 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692 21 53 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Stéfan Grippon » Eole »

