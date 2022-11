Bal Folk avec Lè Chenayè et Duo Vargoz Salle Fridance, Fribourg (CH), 3 décembre 2022, .

Bal Folk avec Lè Chenayè et Duo Vargoz Samedi 3 décembre, 15h00 Salle Fridance, Fribourg (CH)

Participation consciente

avec Lè Chenayè et duo Vargoz

Salle Fridance, Fribourg (CH) 1700, Route de la Pisciculture Salle Fridance, 1700 Fribourg, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra

Horaires :

15h-17h atelier Rigodon avec DUO VARGOZ (Inscription à info@lesbouebes.ch, 20.- CHF. Ouvert à tous niveaux.)

ATTENTION: Pas d’atelier en dessous de 10 participants, manifestez vous si vous souhaitez venir!

18h30-19h30 : Initiation au bal avec Les Bouèbes.

BAL (participation consciente)

19h30-20h : Duo Lè Chenayè 20h-22h : Duo Vargoz

Stage Rigodon :

Apprentissage des fondamentaux de cette danse emblématique des Alpes du Sud / Dauphiné : pas de base, variations et ornementations, relation énergétique et sensible à l’autre, dimension du jeu dans la danse, expression personnelle, dynamique collective de la danse, recherche vers des formes d’improvisations.

C’est quoi?

Le Rigodon est une danse issue de la tradition populaire des Alpes du Sud / Dauphiné. On peut le considérer comme une famille de danses tant sont variées les formes et le nombre variable de danseurs impliqués. Il fait jouer tant l’expression personnelle que la dimension de relation énergétique à l’autre. Il offre un « cadre » et des outils pour une discussion dansée entre deux personnes tout en générant des échanges multiples et une dynamique de groupe. L’apprentissage et l’exploration de cette danse nous permettront un travail sur des fondamentaux du corps musical des pieds à la tête : recherche des appuis rythmiques de la danse, de la posture, de l’énergie, jeu avec les dynamiques relationnelles des corps en mouvements, transmission autour de variations, ornementations, chorégraphies collectées.

Niveau ou expérience requis

tous niveaux

Lè Chenayè :

Formé par Jonathan (Chant, guitare, mandoline et harmonica) et Vincent (diatonique), ce jeune duo amène en bal un répertoire 100% suisse avec des airs issus de la Gruyère, du Valais mais aussi parfois de Suisse-allemande… Et même quelques compositions de leur cru.

Duo Vargoz :

Guillaume Vargoz : harmonicas Robin Vargoz : violon, violon alto, voix, pieds L’harmonica et le violon sont deux instruments populaires porteurs d’histoires et d’imaginaires. En jouant des airs patinés par le temps, ce duo cherche avec une énergie commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs. Site : http://compagnie.rigodon.free.fr/duo-vargoz.html

source : événement Bal Folk avec Lè Chenayè et Duo Vargoz publié sur AgendaTrad



