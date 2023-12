Remise des colis de noël Salle Frida Lille, 19 décembre 2023, Lille.

Remise des colis de noël Mardi 19 décembre, 14h00 Salle Frida

La mairie de quartier des Bois-Blancs organise la traditionnelle distribution des colis de noël.

Elle aura lieu le mardi 19 décembre de 14h à 17h salle Frida (mairie de quartier des Bois-Blancs au 291 rue du Pont à Fourchon).

Une animation musicale sera proposée durant cette après-midi festive !

Les colis de Noël sont attribués aux :

• lillois de plus de 70 ans non soumis à l’impôt sur le revenu.

• lillois bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) (invalidité reconnue à 80% et plus).

• lillois reconnus en invalidité par la Sécurité Sociale (catégories 2 et 3) non soumis à l’impôt sur le revenu.

• lillois ayant bénéficié antérieurement du colis au titre de l’AAH et désormais titulaires d’une pension de retraite, s’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Inscriptions à la mairie de quartier des Bois-Blancs muni de votre justificatif de domicile, votre pièce d’identité et votre avis de non-imposition.

Salle Frida 291 rue du Pont à Fourchon Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T17:00:00+01:00

