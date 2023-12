Spectacle de noël Salle Frida Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Spectacle de noël Salle Frida Lille, 15 décembre 2023, Lille. Spectacle de noël Vendredi 15 décembre, 17h30 Salle Frida sur inscription, places limitées ! La mairie de quartier des Bois-Blancs vous invite à une animation de noël. Connaissez-vous les aventures de Babik ?

Si ce n’est pas le cas ou si vous souhaitez le redécouvrir nous vous invitons le vendredi 15 décembre dès 17h30, salle Frida à la Mairie de quartier des Bois-Blancs (291 rue du Pont à Fourchon).

2 créneaux pour ce spectacle proposé par la Cie DMT.

la 1ère représentation aura lieu à 17h30 et la 2nde à 18h45. Cet événement est gratuit et sur inscription au 06 42 22 79 58 ou par mail mallami@mairie-lille.fr

Attention ! Places limitées ! Salle Frida 291 rue du Pont à Fourchon Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mallami@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

