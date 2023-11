ART’CLEM Salle Frédérique Bazille Saint-Clément-de-Rivière, 18 novembre 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

L’ACSL et la Mairie de Saint Clément de Rivière présente « Art’Clem » : une exposition d’artisanat d’art mettant en lumière 37 artistes régionaux. Cette 10ème édition d’Art’Clem offrira au public l’opportunité de découvrir des créations originales : peinture, sculpture, bijoux en résine, fusing, travail du cuir, du verre, de la terre, les lampes Tiffany..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Salle Frédérique Bazille

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



The ACSL and the Mairie de Saint Clément de Rivière present « Art’Clem »: an arts and crafts exhibition showcasing 37 regional artists. This 10th edition of Art’Clem will offer the public the chance to discover original creations: painting, sculpture, resin jewelry, fusing, leatherwork, glass, clay and Tiffany lamps.

El ACSL y el Ayuntamiento de Saint Clément de Rivière presentan « Art’Clem », una exposición de artesanía en la que participan 37 artistas regionales. Esta 10ª edición de Art’Clem permitirá al público descubrir creaciones originales: pintura, escultura, joyas de resina, fusing, marroquinería, vidrio, arcilla y lámparas Tiffany.

Der ACSL und das Rathaus von Saint Clément de Rivière präsentieren « Art?Clem »: eine Ausstellung von Kunsthandwerk, bei der 37 regionale Künstler im Mittelpunkt stehen. Ausgabe von Art’Clem bietet dem Publikum die Möglichkeit, originelle Kreationen zu entdecken: Malerei, Skulpturen, Schmuck aus Kunstharz, Fusing, Leder-, Glas- und Tonarbeiten, Tiffany-Lampen.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT DU GRAND PIC ST LOUP