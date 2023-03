Séance de Baby Gym Salle Frédéric Mistral Sénas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

Séance de Baby Gym Salle Frédéric Mistral, 23 mars 2023, Sénas. Séance de Baby Gym 23 et 24 mars Salle Frédéric Mistral Jouer, rouler, sauter, grimper, s’équilibrer, se balancer, explorer…

Dans un lieu adapté au développement psychomoteur et encadré par une

animatrice formée par la Fédération Française de Gymnastique. Pour les enfants âgés de 15 à 36 mois accompagnés par un référent affectif (parent, grand-parent, personnes de confiance, assistante maternelle…)

Venez découvrir une séance de Baby Gym pendant la semaine nationale de la petite enfance.

Jeudi 23/03 de 10h30 à 11h ou vendredi 24/03 de 9h30 à 10h Salle Frédéric Mistral 13560 sénas Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T10:30:00+01:00 – 2023-03-23T11:00:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T10:00:00+01:00

