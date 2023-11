Sédentarité et inactivité physique : Pourquoi bouger est essentiel à tout âge ? Salle Fredaine Plestan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plestan Sédentarité et inactivité physique : Pourquoi bouger est essentiel à tout âge ? Salle Fredaine Plestan, 6 décembre 2023, Plestan. Sédentarité et inactivité physique :

Pourquoi bouger est essentiel à tout âge ? Mercredi 6 décembre, 20h30 Salle Fredaine La position assise prolongée est source de nombreux dangers pour la santé, aujourd’hui trop méconnus. Des effets que les professionnels de la santé observent aujourd’hui avec inquiétude. La sédentarité augmente le risque de bon nombre de maladies, avec en tête de liste le diabète, l’hypertension artérielle, ou encore l’insuffisance cardiaque. Ce nouveau phénomène, qui concerne toute la population est lié au mode de vie moderne entre développement des technologies qui nous simplifient la vie, télétravail, écrans… Paradoxe de notre époque, même s’il y a une nette augmentation du temps consacré aux loisirs, le niveau de sédentarité de la population ne cesse d’augmenter. La conférence sera animée par le Dr Yannick GUILLODO, Médecin du sport au CHU de Brest, le : Mercredi 6 décembre 2023

à 20h30

Salle Fredaine

(14 rue du 14 juillet)

PLESTAN Au cours de la soirée, différents points seront abordés, notamment pour comprendre ce qu’est la sédentarité, les facteurs de risque majeur, les profils de population concernés, les comportements qui la génèrent, les problèmes de santé qu’elle engendre, les moyens de la combattre et les comportements faciles à adopter au quotidien pour se maintenir en bonne santé. Salle Fredaine 14 rue du 14 juillet PLESTAN Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00 Sédentarité Inactivité physique Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plestan Autres Lieu Salle Fredaine Adresse 14 rue du 14 juillet PLESTAN Ville Plestan Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Salle Fredaine Plestan latitude longitude 48.423664;-2.450249

Salle Fredaine Plestan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plestan/