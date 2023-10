Vidéoconférence : Histoire de la mode et de la haute-couture Salle Fréchinos Malemort, 8 octobre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

L’association Les Amis d’Athéna propose cette vidéoconférence en complément de l’exposition sur » Les arts et la Mode »

15h, salle Fréchinos. Entrée libre..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Salle Fréchinos

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis d?Athéna offers this videoconference as a complement to the exhibition on « Art and Fashion »

3pm, Salle Fréchinos. Free admission.

La asociación Les Amis d’Athéna ofrece esta videoconferencia como complemento a la exposición sobre « Arte y Moda »

15.00 h, Sala Fréchinos. Entrada gratuita.

Der Verein Les Amis d’Athéna bietet diese Videokonferenz als Ergänzung zur Ausstellung « Les arts et la Mode » an

15 Uhr, Fréchinos-Saal. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-03 par Brive Tourisme