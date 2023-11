[Ciné-concert VO FR ] Le Chat du Rabbin – l’Orchestre de Chambre de Genève Salle Frank-Martin Genève, 10 février 2024, Genève.

[Ciné-concert VO FR ] Le Chat du Rabbin – l’Orchestre de Chambre de Genève Samedi 10 février 2024, 11h00, 16h00 Salle Frank-Martin de 5 CHF à 20 CHF

Connu pour son rôle de « Cédric » dans la série à succès Scènes de ménages (M6), Loup-Denis Elion prête sa voix à cette fable philosophique de la BD de Joann Sfar. Grâce au compositeur Marc-Olivier Dupin,

Le Chat du Rabbin s’illustre au travers d’une malicieuse incarnation musicale. De quoi s’initier à la culture juive séfarade, mais aussi apprendre à reconnaître les instruments de l’orchestre, en suivant les aventures cocasses et profondes d’un félin épris de métaphysique autant que de Zlabya, la fille du rabbin…

D’après la bande dessinée de Joann Sfar © Dargaud 2021

Musique originale de Marc-Olivier Dupin

Texte et illustrations de Joann Sfar

Co-commande de l’Opéra de Rouen et de l’Orchestre de Chambre de Paris

Loup-Denis Elion, récitant

Raphaël Merlin, direction

L’Orchestre de Chambre de Genève

—

Known for his role as « Cédric » in the hit series Scènes de ménages (M6), Loup-Denis Elion lends his voice to this philosophical fable based on Joann Sfar’s comic strip, and thanks to composer Marc-Olivier Dupin, Le Chat du Rabbin is given a mischievous musical incarnation. An introduction to Sephardic Jewish culture, and a chance to learn to recognise the instruments in the orchestra, as you follow the comical and profound adventures of a feline who loves metaphysics as much as Zlabya, the rabbi’s daughter…

Based on the comic strip by Joann Sfar © Dargaud 2021

Original music by Marc-Olivier Dupin

Text and illustrations by Joann Sfar

Co-commissioned by L’Opéra de Rouen and L’Orchestre de Chambre de Paris

Loup-Denis Elion__, narrator

Raphaël Merlin, conductor

L’Orchestre de Chambre de Genève

https://www.youtube.com/watch?v=nX7I2YLt73w&t=28s

Salle Frank-Martin Rue de la Vallée 3, 1204 Genève Genève 1204

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-frank-martin/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T11:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:30:00+01:00

© Joann Sfar et Antoine Delesvaux