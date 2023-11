Feux d’artifices Salle Frank-Martin Genève, 10 décembre 2023, Genève.

Feux d’artifices Dimanche 10 décembre, 17h00 Salle Frank-Martin

Faites-vous du bien à l’âme, aux oreilles, et retrouvez des amis et des artistes de folie lors de deux week-ends de concerts avant la fin de l’année ! Au programme, de jeunes talents se mêlent aux stars dans un joyeux flou artistique.. Eh oui, car l’objectif de deux co-directrices Ophélie Gaillard et Marina Viotti est de mélanger les générations et les talents pour obtenir des spectacles/concerts aussi éclectiques qu’enthousiasmants!

Lionel Cottet – violoncelle (parrain de la soirée)

Jorge Viladoms – piano (parrain de la soirée)

Camerata du Léman

Jeunes talents

Milo Ferrazzini – violoncelle, lauréat du prix Guy Fallot 2023

Naïma Pfiffer – piano

Salle Frank-Martin Rue de la Vallée 3, 1204 Genève Genève 1204 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ponticello.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-frank-martin/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

Paul Yates