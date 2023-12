Conférence Climat Salle Françoise Marie Le Brun La turballe, 15 décembre 2023 17:30, La turballe.

Conférence Climat Vendredi 15 décembre, 18h30 Salle Françoise Marie Le Brun Entrée: 0

Face au dérèglement climatique, par ses conférences « AVENIR CLIMATIQUE »assume son objectif de vulgarisation et démontre l’importance d’une information éclairée afin d’envisager une société plus soutenable.

0.8 % … C’est le temps d’antenne dédiée par TF1 et France 2 au dérèglement climatique depuis 2013 (source : Climat Médias) … Or, la Convention Citoyenne pour le Climat en 2020 a démontré l’importance d’une information éclairée pour envisager une société plus soutenable !

Chez Avenir Climatique, nous croyons en la force de la vulgarisation. Depuis sa création en 2013, The Big Conf’ est devenue une conférence climat grand public de référence !

The Big Conf’ aborde 3 thématiques successives, du constat aux solutions : L’énergie, le climat et enfin les leviers d’action pour faire face au problème du dérèglement climatique.

Enfin, The Big Conf’ assume son objectif de vulgarisation et assure une présentation dynamique et didactique sans sacrifier la rigueur de son contenu !

Conférence proposée par l’AVF et animée par Paul Bouton

Salle Françoise Marie Le Brun 13 rue de la fontaine 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 39 03 »}, {« type »: « email », « value »: « avf.laturballe-piriac@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://avf.asso.fr/la-turballe-piriac/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-climat-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T04:30:00+01:00

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T04:30:00+01:00

CONFRENCONTRE Y|AVF|CONFERENCECLIMAT