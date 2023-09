Octobre rose à Lesparre : la Marche Lespar’Ose Salle François Mitterrand Lesparre-Médoc, 15 octobre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Dans le cadre d’Octobre rose, la Mairie et le SAM de Lesparre se mobilisent pour la 4ème édition de Lespar’Ose.

Une marche Rose vous est proposée au départ de la salle François Mitterrand et se terminera avec l’Apér’Ose.

Sur réservation le samedi 14 à la Tour de l’Honneur de 9h à 12h30 et sur place à la salle François Mitterrand le jour même de 8h à 9h.

Possibilité de se pré-inscrire à la Mairie, au CALM et au SAM Omnisports..

Salle François Mitterrand

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, the Mairie and the SAM de Lesparre are joining forces for the 4th edition of Lespar’Ose.

The Pink Walk will start at the Salle François Mitterrand and end with the Apér’Ose.

Reservations required on Saturday 14th at the Tour de l’Honneur from 9am to 12:30pm, and on site at the Salle François Mitterrand from 8am to 9am.

Pre-registration is possible at the Mairie, CALM and SAM Omnisports.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Ayuntamiento y Lesparre SAM se unen para la 4ª edición de Lespar’Ose.

La Marcha Rosa comenzará en la Salle François Mitterrand y terminará en la Apér’Ose.

Las inscripciones pueden realizarse el sábado 14 en la Tour de l’Honneur de 9.00 a 12.30 horas, o en la Salle François Mitterrand el mismo día de 8.00 a 9.00 horas.

Las preinscripciones están disponibles en la Mairie, el CALM y SAM Omnisports.

Im Rahmen des Rosa Oktobers mobilisieren sich die Stadtverwaltung und der SAM von Lesparre für die 4. Ausgabe von Lespar’Ose.

Es wird Ihnen ein Rosa Marsch angeboten, der am Saal François Mitterrand beginnt und mit dem Apér’Ose endet.

Mit Reservierung am Samstag, den 14. im Tour de l’Honneur von 9:00 bis 12:30 Uhr und vor Ort in der Salle François Mitterrand am selben Tag von 8:00 bis 9:00 Uhr.

Voranmeldungen sind im Rathaus, bei CALM und SAM Omnisports möglich.

