Thé dansant de l’espace séniors Salle François Mauriac Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Thé dansant de l’espace séniors Salle François Mauriac Talence, 9 janvier 2024, Talence. Thé dansant de l’espace séniors Mardi 9 janvier 2024, 14h45 Salle François Mauriac Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T14:45:00+01:00 – 2024-01-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-09T14:45:00+01:00 – 2024-01-09T17:00:00+01:00 Thé dansant de l’espace sénior animé par l’orchestre Jean-Louis Vincent INFORMATIONS

Salle François Mauriac

Sur réservation – 05 56 84 78 02 Salle François Mauriac Rue du Professeur Arnozan, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 02 »}] thé danse Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Salle François Mauriac Adresse Rue du Professeur Arnozan, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Age min 50 Age max 99 Lieu Ville Salle François Mauriac Talence Latitude 44.807989 Longitude -0.58843 latitude longitude 44.807989;-0.58843

Salle François Mauriac Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/