Talence Concert Contes & Légendes Salle François Mauriac Talence, 9 décembre 2023, Talence. Concert Contes & Légendes Samedi 9 décembre, 20h00 Salle François Mauriac Entrée libre dans la limite des places disponibles La Lyre Talençaise vous convie à son concert de fin d’année.

Gulliver, Hansel et Gretel, Aladdin et d’autres vous attendent !

Venez nombreux ! Direction : Margaret Dobby Salle François Mauriac Rue du Professeur Arnozan, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lyre.talence@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

