Atelier « Boîte à souvenir » avec Nathalie Baudry 16 et 17 septembre Salle François Martin Sur inscription

Créez votre boîte à souvenir avec Nathalie Baudry.

Par une mise en scène poétique de photos de famille d’une autre époque, Nathalie Baudry réinvente des vies à des visages anonymes.

C’est dans les brocantes et les vide-greniers que cette artiste collectionneuse trouve matière à raconter ses histoires. Elle chine des boîtes portant la marque du temps, des objets abandonnés et des portraits et photos de famille délaissés par leurs propriétaires. Par un assemblage subtil et avec humour, elle réussit à donner une vision très contemporaine de ces vestiges du passé.

Drôles, émouvantes ou insolites, ses boîtes à histoires et autres curiosités nous invitent à un voyage dans le temps et dans l’intime en faisant écho à nos propres souvenirs.

Salle François Martin Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 71 68 inscriptionsculture@ville-macon.fr Salle d'exposition temporaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Nathalie Baudry