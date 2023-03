CONFÉRENCE MÉMOIRE ET CERVEAU salle François Marie Lebrun La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

CONFÉRENCE MÉMOIRE ET CERVEAU salle François Marie Lebrun, 9 juin 2023, La Turballe

2023-06-09 – 2023-06-09

salle François Marie Lebrun rue de La Mairie

La Turballe

Loire-Atlantique . Conférence sur la mémoire et le cerveau

Conférence sur la mémoire et le cerveau

résultat des recherches de Monsieur Claude Sire avf.laturballe-piriac@orange.fr +33 2 40 23 39 03

