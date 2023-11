Atelier La Fresque du Climat Salle François-Marie Lebrun La turballe, 2 décembre 2023, La turballe.

Atelier La Fresque du Climat Samedi 2 décembre, 09h30 Salle François-Marie Lebrun Gratuit: 0

Sécheresses, canicules, inondations … Vous avez envie de connaitre les causes, les conséquences et d’agir face aux défis du changement climatique ?

Venez participer de la Fresque du Climat !

Ludique, participatif et scientifique et accéssible à partir de 16 ans, cet atelier dure 3 h, vous apportera des informations indispensables pour comprendre le dérèglement climatique et les enjeux mondiaux qui seront discutés en décembre à Dubaï lors de la conférence sur les changements climatiques (COP 28)

Salle François-Marie Lebrun rue de la Mairie 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-la-fresque-du-climat-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

