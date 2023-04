Les Musicales en Tricastin: Il était une fois … le trio Kaleido Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Les Musicales en Tricastin: Il était une fois … le trio Kaleido Salle Fontaine, 26 juillet 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drome . EUR Il était une fois dans l’ouest…non pardon ! En Italie ! De Nino Rota à Ennio Morricone, en passant par Nicola Piovani et Fiorenzo Carpi, les mélodies les plus célèbres sont mises à l’honneur par ce trio très apprécié du public. Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

