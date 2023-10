Vide ta chambre Salle Florimond Raffard Noyers Catégorie d’Évènement: Noyers Vide ta chambre Salle Florimond Raffard Noyers, 19 novembre 2023, Noyers. Vide ta chambre Dimanche 19 novembre, 08h00 Salle Florimond Raffard Vide ta chambre dans la salle Florimond Raffard, organisé par le comité des fêtes La Noiseraie. Buvette et petite restauration sur place. Salle Florimond Raffard Noyers, Noyers Noyers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00 FMACEN045V509JMP La Noiseraie Détails Catégorie d’Évènement: Noyers Autres Lieu Salle Florimond Raffard Adresse Noyers, Noyers Ville Noyers Lieu Ville Salle Florimond Raffard Noyers latitude longitude 47.914226;2.523426

Salle Florimond Raffard Noyers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyers/