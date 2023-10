Marché de Noël Salle Floréal Angiens, 8 décembre 2023, Angiens.

Angiens,Seine-Maritime

Les écoles du RPI des Castels organise la 6ème édition du Marché de Noël d’Angiens.

Vous y trouverez des stands de bougies, de bijoux, des décorations de Noël, des produits locaux… Il y en aura pour tous les goûts !

Une buvette sera sur place avec des boissons, des crêpes, des gâteaux, restauration (sur réservation)

De 17h à minuit, à la salle des fêtes.

Entrée libre..

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Salle Floréal

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie



The RPI des Castels schools organize the 6th edition of the Angiens Christmas Market.

You’ll find stalls selling candles, jewelry, Christmas decorations, local produce… Something for everyone!

A refreshment stall will be on site, with drinks, crêpes, cakes and snacks (reservation required)

From 5pm to midnight, at the salle des fêtes.

Free admission.

Las escuelas RPI des Castels organizan la 6ª edición del Mercado de Navidad de Angiens.

Encontrará puestos de velas, bisutería, decoración navideña y productos locales… Para todos los gustos

También habrá un puesto de bebidas, crepes, pasteles y bocadillos (previa reserva)

De 17.00 a 24.00 horas, en la sala del pueblo.

Entrada gratuita.

Die Schulen des RPI Les Castels organisieren die sechste Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Angiens.

Sie finden dort Stände mit Kerzen, Schmuck, Weihnachtsdekorationen, lokalen Produkten… Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Ein Imbiss wird vor Ort sein mit Getränken, Crêpes, Kuchen, Essen (auf Reservierung)

Von 17 Uhr bis Mitternacht, in der Festhalle.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche