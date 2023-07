Festival du Lin – Repas Champêtre autour du lin Salle Floréal Angiens, 8 juillet 2023, Angiens.

Angiens,Seine-Maritime

Repas Champêtre autour du lin.

Salle Floréal, à partir de 12h00.

12€ tout compris.

Renseignement et réservation au 06 65 77 01 18.

Salle Floréal

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie



Country-style meal with flax.

Salle Floréal, from 12h00.

12? all-inclusive.

Information and booking on 06 65 77 01 18

Comida campestre con lino.

Salle Floréal, a partir de las 12.00 h.

12? todo incluido.

Información y reservas en el 06 65 77 01 18

Ländliches Essen rund um den Flachs.

Floréal-Saal, ab 12.00 Uhr.

12? alles inklusive.

Informationen und Reservierungen unter 06 65 77 01 18

