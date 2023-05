Concert Chanter encore Salle festive Nantes Nord, 5 mars 2023, Nantes.

2023-03-05

Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : non Au chapeau Tout public

ARRIVÉE D’AIR SHOW c’est : – Un chœur dynamique de 50 choristes, contents de se retrouver dans la bonne humeur, qui aiment transmettre de l’énergie en chantant ! – Un répertoire éclectique et varié, on aime toutes les musiques ! – Des représentations dans des salles de concert et des églises (dont certaines au profit d’associations caritatives), des EHPAD, au coin d’une rue, partout, chanter nous rend heureux ! Venez nous retrouver le 5 MARS 2023 pour notre concert annuel qui se tiendra à la SALLE FESTIVE NANTES NORD, 73 avenue du Bout des Landes. Les chorales COLOQUINTE et ZINGARELLE et le groupe de fest noz/bal folk SANS FAÇON se joindront à nous pour vous offrir un spectacle de 2h haut en couleurs qui mêlera répertoire classique, chants du monde, gospel, bossa nova, pop anglaise, chanson française ou encore folklore breton. Vous pourrez vous restaurer à l’entracte (vente de boissons et gâteaux). Accueil chaleureux garanti ! Venez vous faire plaisir aux yeux et aux oreilles et illuminer votre dimanche après-midi !

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

0966413712 https://www.facebook.com/arriveedairshow/