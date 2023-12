GRATUIT – Concert de Noël – 14 décembre à 19h00 – Salle Festive au 38 Breil Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes GRATUIT – Concert de Noël – 14 décembre à 19h00 – Salle Festive au 38 Breil Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes, 14 décembre 2023 18:00, Nantes. GRATUIT – Concert de Noël – 14 décembre à 19h00 – Salle Festive au 38 Breil Jeudi 14 décembre, 19h00 Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Entrée libre La Chorale du CSC LAETITIA vous invite à son premier concert dans la salle festive au 38 Breil !

Rendez-vous jeudi 14 décembre à 19h00

Dans un second temps, nous vous proposons de chanter avec nos choristes afin de partager un temps convivial et chaleureux.

Nous terminerons cette soirée par un apéro partagé ! N’oubliez pas d’apporter un petit quelque chose à partager si vous le pouvez.

Nous vous attendons nombreux !

Evènement GRATUIT & sans inscription. Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil 38 rue du Breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00 Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44093 Lieu Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Adresse 38 rue du Breil Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes Latitude 47.229073 Longitude -1.584952 latitude longitude 47.229073;-1.584952

Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/