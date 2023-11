Et si on parlait de l’allée FEYDER lors de la rencontre de quartier ? Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Depuis le début du mois de novembre, d’importants travaux ont été engagés sur la grande allée Feyder, qui longe le bâtiment du 38 Breil, par la direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes. Ces travaux vont se poursuivre jusqu’à la mi-janvier. Venez en échanger avec vos élus Au programme détaillé des réalisations :

– l’ancienne aire de jeu vétuste sera supprimée et l’espace libéré sera engazonné,

– une nouvelle placette va être aménagée devant l’entrée de l’école primaire,

– la nouvelle aire de jeu pour les 0-6 ans, de plus de 400 m² sera construite près de l’entrée de l’école primaire,

– la clôture de l’école maternelle sera reculée jusqu’à l’entrée de l’école, afin de permettre aux habitants de bénéficier d’un nouvel espace vert public.

De nombreux végétaux supplémentaires seront également plantés sur le secteur. Rendez-vous le 30 novembre à la Rencontre de quartier de Breil – Barberie.

– KIOSQUE DE 18H30 À 19H

– PLÉNIÈRE DE 19H À 20H15 Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil 38 rue du Breil Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dq-nord@mairie-nantes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

