Montrabé Fête du nouvel an chinois salle festive de l’Accent Montrabé, 18 février 2024, Montrabé. Fête du nouvel an chinois Dimanche 18 février 2024, 11h00 salle festive de l’Accent entrée gratuite pour les adhérents – 5 € pour les autres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T14:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T11:00:00+01:00 – 2024-02-18T14:30:00+01:00 En cette nouvelle année chinoise du Dragon, l’association espère réunir les montrabéens en ce jour heureux.

Au programme : réaliser des rouleaux de printemps sur place (l’associaiton fournit les ingrédients)

les participants apportent un plat ou un dessert ou une boisson sur le principe de l’auberge espagnol

salle festive de l'Accent
allée Antoine Candela
31850 Montrabé

