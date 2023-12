Assemblée Générale de l’Association Pierre André salle festive de l’Accent Montrabé, 10 février 2024, Montrabé.

Assemblée Générale de l’Association Pierre André Samedi 10 février 2024, 15h30 salle festive de l’Accent Adhésion 15€ ou 1€ pour les étudiants et les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T15:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T15:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Leur engagement reste toujours aussi fort dans le soutien aux personnes en situation de handicap et leurs familles, ainsi que dans l’organisation du Téléthon des associations de Montrabé.

Ils ont besoin de votre aide, votre énergie et vos idées.

Pour tout renseignement :aspierreandre.free.fr – aspierreandre@wanadoo.fr – 05 61 84 80 09

salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://aspierreandre.free.fr »}, {« type »: « email », « value »: « aspierreandre@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561848009 »}]

handicap téléthon