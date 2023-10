Réunion d’information des parents d’élèves du collège de Montrabé salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé Réunion d’information des parents d’élèves du collège de Montrabé salle festive de l’Accent Montrabé, 19 octobre 2023, Montrabé. Réunion d’information des parents d’élèves du collège de Montrabé Jeudi 19 octobre, 20h30 salle festive de l’Accent Cette réunion est l’occasion de se rencontrer entre parents, d’informer, de partager et de s’organiser pour que chaque parent puisse tenir son rôle au sein du collège Paul Cézanne de Montrabé.

Le rôle des parents d’élèves est crucial, la participation du plus grand nombre reste donc très importante, les enfants ont besoin que les associations de parents d’élèves continuent à défendre leurs intérêts de collégiens. salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « apcmontrabe@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

