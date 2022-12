COLLECTE DE SANG salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

COLLECTE DE SANG salle festive de l’Accent, 5 juin 2023, Montrabé. COLLECTE DE SANG Lundi 5 juin 2023, 14h00 salle festive de l’Accent

pièce d’identité avec photo obligatoire pour tous les donneurs; prise de rendez-vous recommandé auprès de l’ESF

organisée par EFS et ADSB salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T14:00:00+02:00

2023-06-05T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Montrabé

salle festive de l'Accent Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Montrabé Haute-Garonne