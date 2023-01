Sensibilisation sur les moustiques tigres salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sensibilisation sur les moustiques tigres salle festive de l’Accent, 14 avril 2023, Montrabé. Sensibilisation sur les moustiques tigres Vendredi 14 avril, 18h00 salle festive de l’Accent

entrée libre

Organisée par l’association des Jardiniers de Montrabé salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Soirée de sensibilisation aux moustiques tigres basée sur la connaissance de ces derniers.

Cette action se ferait avec le concours de notre correspondante Anaïs Marquet de l’association « Partageons les jardins ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:00:00+02:00

2023-04-14T20:00:00+02:00

