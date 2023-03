Réunion publique salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Réunion publique salle festive de l’Accent, 15 mars 2023, Montrabé. Réunion publique Mercredi 15 mars, 20h30 salle festive de l’Accent Les statuts ayant été validés, le Comité des Fêtes de Montrabé est donc officiellement constitué ! Avec leur slogan « Vivre notre ville », leurs membres comptent bien s’impliquer dans la vie locale et construire de nouveaux projets avec tous les volontaires et les acteurs de terrain. C’est donc l’occasion pour tous les habitants de rejoindre leur équipe afin d’enrichir leurs idées pour Montrabé. Ils vous attendent nombreux !

Pour tout renseignement : comitefetesmontrabe@gmail.com / tel : 07 67 73 36 49
salle festive de l'Accent
allée Antoine Candela
31850 Montrabé

