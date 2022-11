VENTE DE GÂTEAUX & TOMBOLA DE NOËL salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

VENTE DE GÂTEAUX & TOMBOLA DE NOËL salle festive de l’Accent, 8 décembre 2022, Montrabé. VENTE DE GÂTEAUX & TOMBOLA DE NOËL Jeudi 8 décembre, 16h00 salle festive de l’Accent au profit des écoles de Montrabé salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie La FCPE organise en même temps que la vente de sapins de Noel, une animation à la salle de l’Accent le jeudi 8 décembre de 16h à 19h.

Vous pourrez trouver :

– Vente de gâteaux et chocolat chaud

– Photos avec le Père Noel

– Vente de ticket de tombola avec tirage au sort à 18h

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T16:00:00+01:00

2022-12-08T19:00:00+01:00

