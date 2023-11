Marché de Noël de Bonneuil-Matours salle festive de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne Marché de Noël de Bonneuil-Matours salle festive de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours, 10 décembre 2023, Bonneuil-Matours. Marché de Noël de Bonneuil-Matours Dimanche 10 décembre, 09h00 salle festive de Bonneuil-Matours Gratuit Nous vous invitons à découvrir le marché de Noël de Bonneuil-Matours. Au programme :

– Marché des producteurs

– Food truck

– Tombola

– Téléthon

– Parcours de motricité

– Cadeaux solidaires

– Atelier cuisine

– etc salle festive de Bonneuil-Matours rue de Saintonge- 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 noël en attendant noël Laurent NEUMANN Détails Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Lieu salle festive de Bonneuil-Matours Adresse rue de Saintonge- 86210 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours Departement Vienne Lieu Ville salle festive de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours latitude longitude 46.681407;0.569017

salle festive de Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/