Femmes & Entrepreneuses Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Salle festive, 38 rue du Breil Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00

Pour cette année, le salon rassemble des entrepreneuses, le centre d’accompagnement et de formation Le LAB Apprentis d’Auteuil, ainsi qu’un collectif d’entrepreneuses.

Avec une programmation en trois parties, vous trouverez dans cet espace, des conseils avisés. En discutant avec les participantes présentes, vous pourrez échanger sur vos doutes, vos échecs, et (pourquoi pas) entreprendre votre projet.

Parce qu’une réussite ne se fait jamais seule, n’hésitez pas à rejoindre ce temps fort et créer du lien !

Autour d’un buffet, en libre accès, gratuit.

38 rue du Breil Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire