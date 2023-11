Téléthon 2023 avec Diwan Centre Salle Fernand Pellicer Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Téléthon 2023 avec Diwan Centre Salle Fernand Pellicer Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. Téléthon 2023 avec Diwan Centre Samedi 9 décembre, 17h00 Salle Fernand Pellicer 3€ l’entrée Samedi 9 décembre, l’association Diwan Centre vous propose de découvrir les danses orientales de son atelier Diwan Danses d’Orient et la musique de son groupe OcciMOr.

Profitez de ce pont entre les pays de la Méditerranée ! Salle Fernand Pellicer Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « anna-j@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0698972009 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle Fernand Pellicer Adresse Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Ville Orléans

