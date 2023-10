Créaboost : Le salon de la création/reprise d’entreprise Salle Fernand Pellicer Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Créaboost : Le salon de la création/reprise d’entreprise Salle Fernand Pellicer Orléans, 31 octobre 2023, Orléans. Créaboost : Le salon de la création/reprise d’entreprise Mardi 31 octobre, 13h00 Salle Fernand Pellicer Gratuit et ouvert à tous CitésLab et BGE Loiret lancent la première édition du Salon de la création/reprise d’entreprise ! Cet événement, soutenu par la Politique de la Ville, s’adresse aux habitants des quartiers prioritaires d’Orléans Métropole, qu’ils soient porteurs de projets, entrepreneurs, demandeurs d’emploi ou en phase d’étude de projet professionnel. Et il est bien sûr ouvert aux curieux ! Il vous permettra de rencontrer des experts de la création/reprise d’entreprise, des réseaux d’accompagnement et des entrepreneurs en activité. Salle Fernand Pellicer Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

entrepreneuriat bge BGE Loiret

