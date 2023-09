Soirée dansante du comité des fêtes salle Fernand Blanchet Montoldre, 21 octobre 2023, Montoldre.

Montoldre,Allier

Le comité des fêtes organise sa soirée dansante avec Gil Orchestra.

Repas : Terrine de campagne, coq au vin, pommes de terre, tarte. Apéritif et café offerts. Soirée sur réservation..

2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

salle Fernand Blanchet

Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes organizes its dance evening with Gil Orchestra.

Meal: Country terrine, coq au vin, potatoes, tart. Complimentary aperitif and coffee. Reservations required.

El Comité des fêtes organiza un baile con la orquesta Gil.

Comida: terrina de campo, coq au vin, patatas, tarta. Aperitivo y café de cortesía. Velada previa reserva.

Das Festkomitee organisiert seinen Tanzabend mit Gil Orchestra.

Mahlzeit: Landterrine, Coq au Vin, Kartoffeln, Kuchen. Aperitif und Kaffee werden angeboten. Abend auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire