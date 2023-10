Festival occitan Salle Fernan, Pamiers (09) Festival occitan Salle Fernan, Pamiers (09), 24 novembre 2023, . Festival occitan Vendredi 24 novembre, 20h30 Salle Fernan, Pamiers (09) Salle Fernan, Pamiers (09) Route de las Parets

Salle Fernan, 09100 Pamiers, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 basque 09 Détails Autres Lieu Salle Fernan, Pamiers (09) Adresse Route de las Parets Salle Fernan, 09100 Pamiers, France Age max 110 Lieu Ville Salle Fernan, Pamiers (09) latitude longitude 43.130794;1.643221

Salle Fernan, Pamiers (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//